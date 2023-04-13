КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 21:42

Эр-Рияд выступил против "вмешательства извне" в дела Сирии

Саудовская Аравия и Сирия выступили за контроль Дамаска над всей территорией САР

Саудовская Аравия и Сирия выступили за то, чтобы Дамаск вновь обрёл контроль над всей территорией САР. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято по итогам переговоров главы саудовского МИД Фейсала ибн Фархана Аль Сауда и его сирийского коллеги Фейсала Микдада. Их встреча прошла в Джидде.

"Стороны указали на необходимость поддержки сирийских государственных институтов, расширения их контроля над сирийской территорией для прекращения присутствия вооружённых формирований и вмешательства извне во внутренние дела Сирии", говорится в документе.

Также Эр-Рияд и Дамаск договорились о создании условий для возвращения сирийских беженцев на родину. Для этого потребуется решение в Сирии гуманитарных проблем, "а также принятие дополнительных мер, способствующих стабилизации ситуации на всех сирийских территориях".

"Впервые за десятилетие": В Индии оценили манёвр России, способный разозлить США

"Впервые за десятилетие": В Индии оценили манёвр России, способный разозлить США

Ранее американские СМИ писали, что на Ближнем Востоке завершилась эпоха американской гегемонии, в пользу чего свидетельствует решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Сирия
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров