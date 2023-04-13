Эр-Рияд выступил против "вмешательства извне" в дела Сирии

Саудовская Аравия и Сирия выступили за то, чтобы Дамаск вновь обрёл контроль над всей территорией САР. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято по итогам переговоров главы саудовского МИД Фейсала ибн Фархана Аль Сауда и его сирийского коллеги Фейсала Микдада. Их встреча прошла в Джидде.

"Стороны указали на необходимость поддержки сирийских государственных институтов, расширения их контроля над сирийской территорией для прекращения присутствия вооружённых формирований и вмешательства извне во внутренние дела Сирии", — говорится в документе.

Также Эр-Рияд и Дамаск договорились о создании условий для возвращения сирийских беженцев на родину. Для этого потребуется решение в Сирии гуманитарных проблем, "а также принятие дополнительных мер, способствующих стабилизации ситуации на всех сирийских территориях".