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5 апреля, 22:19

В США заявили о конце эпохи американской гегемонии на Ближнем Востоке

Washington Post: Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась

Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке завершена, о чём говорит решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти. К такому выводу пришёл колумнист Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

В материале он напомнил о решении уменьшить объёмы добычи нефти, о котором ранее сообщили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. Из-за этого ресурс подорожал более чем на шесть процентов — до 85 долларов за баррель. Как подчеркнул автор, это стало ударом для администрации американского лидера Джо Байдена, который пытается сдержать инфляцию и избежать рецессии.

"Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась", — резюмировал автор.

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Ранее Лайф сообщал, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Это станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в два миллиона баррелей в сутки.

Оксана Попова
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