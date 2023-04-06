В США заявили о конце эпохи американской гегемонии на Ближнем Востоке

Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке завершена, о чём говорит решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти. К такому выводу пришёл колумнист Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

В материале он напомнил о решении уменьшить объёмы добычи нефти, о котором ранее сообщили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. Из-за этого ресурс подорожал более чем на шесть процентов — до 85 долларов за баррель. Как подчеркнул автор, это стало ударом для администрации американского лидера Джо Байдена, который пытается сдержать инфляцию и избежать рецессии.

"Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась", — резюмировал автор.