В США заявили о конце эпохи американской гегемонии на Ближнем Востоке
Washington Post: Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась
Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке завершена, о чём говорит решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти. К такому выводу пришёл колумнист Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.
В материале он напомнил о решении уменьшить объёмы добычи нефти, о котором ранее сообщили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. Из-за этого ресурс подорожал более чем на шесть процентов — до 85 долларов за баррель. Как подчеркнул автор, это стало ударом для администрации американского лидера Джо Байдена, который пытается сдержать инфляцию и избежать рецессии.
"Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась", — резюмировал автор.
Ранее Лайф сообщал, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Это станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в два миллиона баррелей в сутки.