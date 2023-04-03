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3 апреля, 14:53

Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки

ОПЕК: Добровольное сокращение нефтедобычи составит 1,66 млн баррелей в сутки

Добровольное сокращение нефтедобычи некоторых стран ОПЕК+ составит 1,66 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Это станет дополнением к действующему с ноября прошлого года сокращению в два миллиона баррелей в сутки, заявили в организации по итогам заседания Объединённого министерского мониторингового комитета (JMMC).

Также там отметили, что мониторинг ОПЕК+ подтвердил приверженность договорённостям, достигнутым на встрече в Вене в октябре 2022 года. Напомним, тогда участники альянса решили сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей от августовского уровня, чем расстроили президента США Джо Байдена.

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Песков: Недовольство США снижением добычи нефти является их личным делом

Согласно договорённостям, Саудовская Аравия станет добывать меньше нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тыс. б/с, ОАЭ — на 144 тыс. б/с, Кувейт — на 128 тыс. б/с, Казахстан — на 78 тыс. б/с, Алжир — на 48 тыс. б/с, Оман — на 40 тыс. б/с, Габон — на 8 тыс. б/с. Данная мера будет действовать с мая по конец года.

Следующая встреча министерского мониторинга состоится 4 июня.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Позже аналогичные решения приняли и другие страны ОПЕК+. Эксперты считают, что пострадать от сокращения добычи чёрного золота могут США. Тем временем цены на сырьё уже начали расти.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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