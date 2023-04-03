Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки

Добровольное сокращение нефтедобычи некоторых стран ОПЕК+ составит 1,66 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Это станет дополнением к действующему с ноября прошлого года сокращению в два миллиона баррелей в сутки, заявили в организации по итогам заседания Объединённого министерского мониторингового комитета (JMMC).

Также там отметили, что мониторинг ОПЕК+ подтвердил приверженность договорённостям, достигнутым на встрече в Вене в октябре 2022 года. Напомним, тогда участники альянса решили сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей от августовского уровня, чем расстроили президента США Джо Байдена.

Согласно договорённостям, Саудовская Аравия станет добывать меньше нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тыс. б/с, ОАЭ — на 144 тыс. б/с, Кувейт — на 128 тыс. б/с, Казахстан — на 78 тыс. б/с, Алжир — на 48 тыс. б/с, Оман — на 40 тыс. б/с, Габон — на 8 тыс. б/с. Данная мера будет действовать с мая по конец года.