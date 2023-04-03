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2 апреля, 22:41

Нефть резко подорожала из-за неожиданного решения ОПЕК+

Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 марта

На Лондонской бирже ICE цена барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2023 года превысила $85 за баррель впервые с 7 марта. Рост составил более 6%. Об этом говорят данные торгов.

А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае подорожал сразу более чем на 7% — до $81,08 за баррель.

Случилось это на фоне неожиданного решения нескольких стран ОПЕК+ добровольно сократить добычу нефти с мая до конца текущего года. Суммарный объём сокращения может составить около 1,65 млн баррелей в сутки. Это может поддержать стабильность на рынке.

Эксперт спрогнозировал рост цен на топливо после решения о сокращении добычи нефти

Эксперт спрогнозировал рост цен на топливо после решения о сокращении добычи нефти

Ранее Лайф писал, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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