Нефть резко подорожала из-за неожиданного решения ОПЕК+

На Лондонской бирже ICE цена барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2023 года превысила $85 за баррель впервые с 7 марта. Рост составил более 6%. Об этом говорят данные торгов.

А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае подорожал сразу более чем на 7% — до $81,08 за баррель.

Случилось это на фоне неожиданного решения нескольких стран ОПЕК+ добровольно сократить добычу нефти с мая до конца текущего года. Суммарный объём сокращения может составить около 1,65 млн баррелей в сутки. Это может поддержать стабильность на рынке.