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2 апреля, 15:14

Новак: Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца года

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Кстати, изначально решение о сокращении добычи чёрного золота действовало только на март.

"Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина.

Новак также подчеркнул, что сейчас мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости. По его словам, на это повлияли продолжающийся банковский кризис в США и Европе, неожиданные и недальновидные решения в энергетической политике, а также глобальная экономическая неопределённость.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в КНР. Глава государства также подчеркнул, что планируется расширять поставки СПГ в Китай.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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