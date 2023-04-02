Новак: Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца года

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Кстати, изначально решение о сокращении добычи чёрного золота действовало только на март.

"Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина.

Новак также подчеркнул, что сейчас мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости. По его словам, на это повлияли продолжающийся банковский кризис в США и Европе, неожиданные и недальновидные решения в энергетической политике, а также глобальная экономическая неопределённость.