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21 марта, 17:14

Новак: РФ продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца июня

В соответствии с нынешней ситуацией на рынке, Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца июня. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он добавил, что РФ близка к выходу на целевые показатели по сокращению добычи в таком объёме. По данным ТАСС, снижение будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+.

Цена нефти Brent упала ниже $71 впервые с 21 декабря 2021 года

Цена нефти Brent упала ниже $71 впервые с 21 декабря 2021 года

Ранее президент РФ Путин заявил, что Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в КНР. Глава государства также подчеркнул, что планируется расширять поставки СПГ в Китай.

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ТАСС / Егор Алеев

Никита Осипов
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