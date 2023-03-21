Новак: РФ продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца июня

В соответствии с нынешней ситуацией на рынке, Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца июня. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он добавил, что РФ близка к выходу на целевые показатели по сокращению добычи в таком объёме. По данным ТАСС, снижение будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+.