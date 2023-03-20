Цена нефти Brent упала ниже $71 впервые с 21 декабря 2021 года
Цена нефти марки Brent упала ниже $71 за баррель впервые с 21 декабря 2021 года, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Так, на 09:52 мск, цена Brent снижалась до $70,93. Фьючерс на нефть марки WTI также дешевел — до $65,17.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Речь идёт о запрете на поставки энергоресурса в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан. На днях группа стран ЕС предложила ещё больше снизить потолок цен на российскую нефть — до $51,45 за баррель. Однако "Большая семёрка" отказалась сделать это.