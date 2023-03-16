"Большая семёрка" отказалась снижать потолок цен на нефть из России

Страны "Большой семёрки" (G7) высказали свою позицию по так называемому потолку цен на российскую нефть. Они выступили за его сохранение на уровне 60 долларов за баррель. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Что сводит на нет надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций в этом месяце", — отмечает издание.

По его информации, Еврокомиссия (ЕК) уведомила страны – члены объединения о позиции G7. Источники газеты отмечают, что президент США Джо Байден лично передал на встрече с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен мнение Вашингтона по этому поводу. Он отметил, что Штаты не желают снижать уровень потолка цен на российскую нефть. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США отказалась от комментариев.

По информации агентства Bloomberg, ранее группа стран ЕС предложила снизить предельную стоимость российской нефти до $51,45 за баррель.