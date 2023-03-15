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14 марта, 22:33

Саудовская Аравия вслед за Россией поставила ультиматум США по нефти

Эр-Рияд решил не продавать нефть странам, ограничивающим цены на её поставки

Эр-Рияд не станет продавать нефть тем странам, которые приняли решение установить потолок цен на саудовские поставки. О таком решении сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд в интервью изданию Energy Intelligence.

"Если экспорт саудовской нефти подпадёт под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введёт потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие государства сделают то же самое", — заявил Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.

Так он высказался об американском антикартельном законопроекте NOPEC, оговаривающем право Правительства США предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК, а также их партнёрам.

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Лайф писал, что президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Речь в нём идёт о запрете на поставки энергоресурса в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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