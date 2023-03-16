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16 марта, 16:04

Bloomberg узнал о "битве" в США из-за российской нефти

Bloomberg: США перешли на супертанкеры из-за брони средних судов под российскую нефть

США приходится использовать для транспортировки нефти в Европу супертанкеры вместо средних судов, которые забронированы под российские энергоресурсы. О "битве за супертанкеры" пишет Bloomberg.

В общей сложности 11 супертанкеров типа VLCC и 16 судов класса Suezmax должны прибыть с американским сырьём в Европу в этом месяце. По данным агентства, супертанкеры сейчас перевозят по данному маршруту около 60% нефти, хотя в 2022 году эта цифра равнялась 37%.

Обычно для рейсов через Атлантику США используют танкеры с меньшей грузоподъёмностью Aframaxes (около 700 тысяч баррелей) в связи с тем, что в Европе всего несколько портов способны принять супертанкеры. Однако теперь Aframaxes в дефиците, поскольку трейдеры всё чаще бронируют их для перевозки российской нефти в Азию. Крупные импортёры, такие как Китай и Индия, наращивают объёмы поставок, поскольку западные покупатели отказались от грузов из-за санкций против РФ.

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А ранее Bloomberg опубликовал материал о том, что Индия решила соблюдать потолок цен после "обстоятельных бесед" с членами делегаций США и других стран G7 в ходе недавнего саммита G20 в Нью-Дели. По данным источников агентства, власти уже обратились к банкам и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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