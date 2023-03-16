Bloomberg узнал о "битве" в США из-за российской нефти

США приходится использовать для транспортировки нефти в Европу супертанкеры вместо средних судов, которые забронированы под российские энергоресурсы. О "битве за супертанкеры" пишет Bloomberg.

В общей сложности 11 супертанкеров типа VLCC и 16 судов класса Suezmax должны прибыть с американским сырьём в Европу в этом месяце. По данным агентства, супертанкеры сейчас перевозят по данному маршруту около 60% нефти, хотя в 2022 году эта цифра равнялась 37%.

Обычно для рейсов через Атлантику США используют танкеры с меньшей грузоподъёмностью Aframaxes (около 700 тысяч баррелей) в связи с тем, что в Европе всего несколько портов способны принять супертанкеры. Однако теперь Aframaxes в дефиците, поскольку трейдеры всё чаще бронируют их для перевозки российской нефти в Азию. Крупные импортёры, такие как Китай и Индия, наращивают объёмы поставок, поскольку западные покупатели отказались от грузов из-за санкций против РФ.