США убедили Индию придерживаться потолка цен на российскую нефть
Bloomberg: Индия будет придерживаться потолка цен на российскую нефть
Индия будет следовать введённому Западом потолку цен на российскую нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Соответствующее решение было принято после "обстоятельных бесед" с членами делегаций США и других стран "Большой семёрки" в ходе недавнего саммита "Двадцатки" в Нью-Дели. Власти уже обратились к банкам и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.
"Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цен на поставки российской нефти, установленный на уровне $60 [за баррель]", — говорится в сообщении.
Индия активно покупает российские энергоресурсы. Так, если в начале 2022 года доля нефти из РФ в импортной корзине страны достигала 0,2%, то к концу года она выросла до более 20%.
Ранее Минфин США анонсировал пересмотр потолка цен на нефть из РФ уже в этом месяце. На вопросы о влиянии меры на позицию России по Украине и глобальный рынок в ведомстве не ответили.
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