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8 марта, 00:03

В США анонсировали пересмотр потолка на российскую нефть

Минфин США: G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте

В марте страны G7 хотят пересмотреть потолок цен на нефть из России. Об этом заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

"Всё, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен", — сказала Розенберг РИА "Новости" на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Рассчитывают ли США на то, что эти ограничения на российское топливное сырьё как-то повлияют на позицию Москвы по украинскому конфликту, Розенберг напрямую не ответила. Ей также задали вопрос, есть ли дисбаланс спроса и предложения на рынке энергоресурсов после введения потолка.

"К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу", — сказала Розенберг.

Песков: Москва не признаёт потолок цен на нефть и приняла меры, чтобы он не нанёс ущерба

Песков: Москва не признаёт потолок цен на нефть и приняла меры, чтобы он не нанёс ущерба

Как писал Лайф ранее, в Минфине США заявили, что не нашли доказательств того, что Россия пытается обойти потолок цен на нефть. При этом там оговорились, что продолжат следить за странами, которые не поддержали ограничительные меры в отношении Москвы.

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Freepik

Арина Родионова
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