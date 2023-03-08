В США анонсировали пересмотр потолка на российскую нефть

В марте страны G7 хотят пересмотреть потолок цен на нефть из России. Об этом заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

"Всё, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен", — сказала Розенберг РИА "Новости" на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Рассчитывают ли США на то, что эти ограничения на российское топливное сырьё как-то повлияют на позицию Москвы по украинскому конфликту, Розенберг напрямую не ответила. Ей также задали вопрос, есть ли дисбаланс спроса и предложения на рынке энергоресурсов после введения потолка.

"К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу", — сказала Розенберг.