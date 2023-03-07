Песков: Москва не признаёт потолок цен на нефть и приняла меры, чтобы он не нанёс ущерба

Так называемый потолок цен на отечественную нефть Россией признаваться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москва уже приняла меры для того, чтобы её интересам не был нанесён ущерб.

"Конечно, мы приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаём и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерба нашим собственным интересам", — сказал Песков, комментируя слова советника Госдепа США Амоса Хохштейна о том, что потолок цен якобы работает.