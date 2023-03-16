Посол в Нью-Дели назвал вбросом сообщения о введении Индией потолка цен на нефть РФ
Посол Алипов опроверг информацию о введении Индией потолка цен на российскую нефть
Посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов опроверг информацию о том, что Индия придерживается установленного Западом механизма потолка цен на российскую нефть.
Дипломат назвал подобные сообщения настоящим "вбросом", отметив, что публикация американского агентства Bloomberg на эту тему далеко не первая.
"Что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения в эффективности этого механизма вообще", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
Напомним, Bloomberg опубликовал материал о том, что Индия решила соблюдать потолок цен после "обстоятельных бесед" с членами делегаций США и других стран G7 в ходе недавнего саммита G20 в Нью-Дели. По данным источников агентства, власти уже обратились к банкам и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.
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