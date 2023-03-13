Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 10:24

В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть

Песков: Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть из РФ

В экономических взаимоотношениях с Индией Россия прежде всего ориентируется на свои контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о том, что Нью-Дели якобы намерен придерживаться потолка цен на российскую нефть.

"У нас есть определённые решения, принятые на этот счёт президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, мы ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии", — сказал представитель Кремля на брифинге.

В США анонсировали пересмотр потолка на российскую нефть

В США анонсировали пересмотр потолка на российскую нефть

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия приняла решение соблюдать потолок цен после "обстоятельных бесед" с членами делегаций США и других стран G7 в ходе недавнего саммита G20 в Нью-Дели. Утверждается, что власти уже обратились к банкам и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Индия
  • Мировая политика
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров