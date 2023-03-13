В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть
Песков: Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть из РФ
В экономических взаимоотношениях с Индией Россия прежде всего ориентируется на свои контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о том, что Нью-Дели якобы намерен придерживаться потолка цен на российскую нефть.
"У нас есть определённые решения, принятые на этот счёт президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, мы ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия приняла решение соблюдать потолок цен после "обстоятельных бесед" с членами делегаций США и других стран G7 в ходе недавнего саммита G20 в Нью-Дели. Утверждается, что власти уже обратились к банкам и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.
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