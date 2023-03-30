ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть
Страны Евросоюза и "Большой семёрки" пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил представитель Еврокомиссии.
"На данный момент нет (необходимого) большинства, чтобы изменить потолок цен. Нет большинства и на уровне G7", — цитирует его ТАСС.
Ранее Брюссель принял решение о пересмотре потолка цен на российскую нефть к середине марта.
Напомним, ранее страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Также ценовой потолок коснулся и поставок топлива из России, размер был определён на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. В середине марта СМИ узнали, что страны "Большой семёрки" отказались снижать потолок цен на нефть из России.
Shutterstock