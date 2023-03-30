ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

Страны Евросоюза и "Большой семёрки" пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил представитель Еврокомиссии.

"На данный момент нет (необходимого) большинства, чтобы изменить потолок цен. Нет большинства и на уровне G7", — цитирует его ТАСС.

Ранее Брюссель принял решение о пересмотре потолка цен на российскую нефть к середине марта.