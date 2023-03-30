Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 12:43

ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

Страны Евросоюза и "Большой семёрки" пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил представитель Еврокомиссии.

"На данный момент нет (необходимого) большинства, чтобы изменить потолок цен. Нет большинства и на уровне G7", — цитирует его ТАСС.

Ранее Брюссель принял решение о пересмотре потолка цен на российскую нефть к середине марта.

Посол в Нью-Дели назвал вбросом сообщения о введении Индией потолка цен на нефть РФ

Посол в Нью-Дели назвал вбросом сообщения о введении Индией потолка цен на нефть РФ

Напомним, ранее страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Также ценовой потолок коснулся и поставок топлива из России, размер был определён на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. В середине марта СМИ узнали, что страны "Большой семёрки" отказались снижать потолок цен на нефть из России.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЕС
  • g7
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров