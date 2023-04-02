Эксперт спрогнозировал рост цен на топливо после решения о сокращении добычи нефти

"Это будет психологическая реакция рынка, потому что до этого информации о том, что страны ОПЕК+ планируют что-либо менять в объёмах производства, не было. Для рынка это неожиданное заявление, причём тут речь идёт не о том, что будут сокращены квоты на добычу в рамках ОПЕК+, а получается реальное сокращение объёмов производства, потому что внутри ОПЕК+ как раз только несколько государств выполняют квоты. Все остальные не могут добыть даже то, что им позволено квотами", — отметил он.