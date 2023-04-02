Эксперт спрогнозировал рост цен на топливо после решения о сокращении добычи нефти
Аналитик Юшков: После заявлений ОПЕК+ о сокращении добычи нефти цены на топливо вырастут
После заявлений государств ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти стоимость топлива увеличится. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
"Это будет психологическая реакция рынка, потому что до этого информации о том, что страны ОПЕК+ планируют что-либо менять в объёмах производства, не было. Для рынка это неожиданное заявление, причём тут речь идёт не о том, что будут сокращены квоты на добычу в рамках ОПЕК+, а получается реальное сокращение объёмов производства, потому что внутри ОПЕК+ как раз только несколько государств выполняют квоты. Все остальные не могут добыть даже то, что им позволено квотами", — отметил он.
По словам эксперта, о добровольном сокращении заявляют именно те государства, которые выполняли квоты. Специалист также отметил, что в долгосрочной перспективе решение стран ОПЕК+ сыграет стабилизирующую роль для рынка. В итоге цена закрепится в районе 80 долларов за баррель, считает Юшков.
Ранее Лайф писал, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
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