В мировой нефтяной сфере наблюдается коренной перелом, узнали СМИ

В связи с восстановлением рынков стран Азии, а также появлением новых нефтеперерабатывающих комплексов в мире фиксируется бум строительства нефтяных танкеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

Так, компания Braemar с начала нынешнего года получила заказы на 38 танкеров среднего класса, это рекордный показатель с 2013-го. В компании Simpson Spence & Young отметили, что за весь 2022 год международные серийные номера — один из основных показателей заказов — получил 31 танкер, а в этом — уже 28. Агентство подчёркивает, что резкий спрос на нефтетанкеры связан со "смещением" рынков чёрного золота из Европы в Азию и на Ближний Восток.

"Эта тенденция <...> сделала морские перевозки более прибыльными и ускорила строительство новых судов", — указано в материале издания.

Компания Kpler Inc. подсчитала, что сейчас морским путём перевозится более 200 миллионов баррелей по сравнению со 177 миллионами два года назад. Покупатели на Восточном побережье США приобретают всё больше топлива с Ближнего Востока и Азии, так как Европа мало что может предложить. Эту тенденцию также усугубила ситуация вокруг Украины, из-за которой спрос на перевозки нефти танкерами вырос до рекордных с 2013 года значений.