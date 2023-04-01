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1 апреля, 00:09

В России ограничили возможную скидку на отечественную нефть

В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчёте налогов на $34 за баррель

Сегодня вступает в силу ограничение дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent. Речь идёт о сумме при расчёте нефтяных налогов, на этот месяц она составит 34 доллара за баррель.

Такие поправки были разработаны после поручения президента РФ Владимира Путина. Согласно новым нормам, если в апреле разница стоимости нефти Urals и эталонной Brent превысит 34 доллара, то налоги будут рассчитывать, зафиксировав цену российской марки как стоимость Brent, уменьшенную на эту сумму. Если дисконт будет меньше, то налоги составят сумму, высчитанную от фактической стоимости Urals. Сейчас цена российской нефти рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus.

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Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Ранее Лайф писал, что Путин подписал указ об ограничении скидки на российскую нефть Urals в конце февраля. Предполагается постепенное снижение дисконта с 34 долларов за баррель в апреле до 25 долларов с июля.

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Арина Родионова
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