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23 февраля, 16:35

Путин подписал указ об ограничении скидки на российскую нефть Urals к Brent

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об ограничении дисконта на отечественную нефть Urals по отношению к Brent. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект, который меняет методику определения цены нефти Urals для целей налогообложения, был внесён в Госдуму 12 февраля. Он предполагает, что для расчёта налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. Предполагается постепенное снижение дисконта: с 34 долларов за баррель в апреле до 25 долларов с июля. По оценке российского Минфина, принятый закон сохранит бюджету в этом году свыше 600 миллиардов рублей. Новая мера начнёт действовать уже с 1 апреля текущего года.

Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Ранее Лайф писал, что Путин поручил до 1 марта уточнить методику определения цен на нефть, которая используется при налогообложении нефтяных компаний. Это делается для снижения санкционного давления на бюджет страны.

Обложка ©

Freepik / microstock1

Наталья Исакова
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