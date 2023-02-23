Путин подписал указ об ограничении скидки на российскую нефть Urals к Brent

Законопроект, который меняет методику определения цены нефти Urals для целей налогообложения, был внесён в Госдуму 12 февраля. Он предполагает, что для расчёта налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. Предполагается постепенное снижение дисконта: с 34 долларов за баррель в апреле до 25 долларов с июля. По оценке российского Минфина, принятый закон сохранит бюджету в этом году свыше 600 миллиардов рублей. Новая мера начнёт действовать уже с 1 апреля текущего года.