Поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза
Новак: Поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза в 2022 году
Поставки российской нефти в Индию по итогам прошлого года выросли в 22 раза. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.
В ходе выступления он рассказал, что большинство энергетических ресурсов России было переориентировано на рынки дружественных стран.
"Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году", — уточнил Новак.
Вместе с тем увеличился экспорт в Китай, а также выросли поставки ресурсов на другие рынки. Как уточнил вице-премьер, это результат большой работы, проведённой в отрасли.
Кстати, ранее президент России Владимир Путин выразил готовность наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Российский лидер напомнил, что наша страна находится на четвёртом месте по поставкам сжиженного природного газа, а также добавил, что РФ будет расширять поставки СПГ в КНР.
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