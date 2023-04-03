У США появились новые проблемы из-за решения России и её партнёров

Решение членов ОПЕК+, в том числе России, сократить добычу нефти, грозит США новым витком роста инфляции и цен на бензин. А ещё для Вашингтона это чревато дальнейшим ухудшением отношений с Саудовской Аравией, сообщает Associated Press.

Агентство пишет об этом решении стран ОПЕК+ как о неожиданном для США, оно может ударить и по другим странам, переживающим всплеск инфляции. Также Вашингтон не рад, что рост цен на нефть пополнит российский бюджет.

"Это также может ещё больше обострить отношения [Эр-Рияда] с Соединёнными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить производство, так как они стремятся снизить цены и подорвать финансы России", — считает AP.

Как считает управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук, сокращение добычи нефти в мире может повысить в США цены на бензин на 26 центов за галлон. Суммарно стоимость обычного бензина в Штатах к лету может вырасти с нынешних трёх с половиной долларов за галлон до более чем четырёх.