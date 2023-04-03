"Новая пощёчина": Во Франции высмеяли желающего обрушить экономику России министра
Филиппо высмеял главу Минфина Франции из-за решения стран ОПЕК+ снизить добычу
Решение стран ОПЕК+, включая Россию, снизить нефтедобычу послужило "новой пощёчиной" для министра финансов и экономики Франции Брюно Лё Мэра. Об этом написал в "Твиттере" французский политик, экс-депутат Европарламента, а также лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Бруно Лё Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощёчину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!" — написал он в "Твиттере".
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия собирается продлить добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до завершения 2023 года.
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