"Новая пощёчина": Во Франции высмеяли желающего обрушить экономику России министра

Решение стран ОПЕК+, включая Россию, снизить нефтедобычу послужило "новой пощёчиной" для министра финансов и экономики Франции Брюно Лё Мэра. Об этом написал в "Твиттере" французский политик, экс-депутат Европарламента, а также лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Бруно Лё Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощёчину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!" — написал он в "Твиттере".