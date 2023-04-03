Песков: Недовольство США снижением добычи нефти является их личным делом

Недовольство отдельных стран, в частности США, решением России и Саудовской Аравии снизить добычу нефти, является "их личным делом". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Довольны или недовольны другие страны — наверное, это их личное дело", — сказал он.