Песков: Недовольство США снижением добычи нефти является их личным делом
Недовольство отдельных стран, в частности США, решением России и Саудовской Аравии снизить добычу нефти, является "их личным делом". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Довольны или недовольны другие страны — наверное, это их личное дело", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что Москва ориентируется на решение нефтедобывающих стран и в данном случае важна позиция ОПЕК+. По его словам, мера была принята для поддержания на должном уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что РФ собирается продлить добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Подобные решения приняли и другие страны ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Это может ударить по экономике США. Тем временем цены на сырьё уже начали расти.
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