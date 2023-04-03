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3 апреля, 10:05

Песков: Недовольство США снижением добычи нефти является их личным делом

Недовольство отдельных стран, в частности США, решением России и Саудовской Аравии снизить добычу нефти, является "их личным делом". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Довольны или недовольны другие страны — наверное, это их личное дело", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва ориентируется на решение нефтедобывающих стран и в данном случае важна позиция ОПЕК+. По его словам, мера была принята для поддержания на должном уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты.

ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что РФ собирается продлить добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Подобные решения приняли и другие страны ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Это может ударить по экономике США. Тем временем цены на сырьё уже начали расти.

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Shutterstock

Александр Юнашев
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