В Британии заявили о тройном ударе по Западу от стран ОПЕК+

Решение ряда стран – членов ОПЕК+ сократить объёмы нефтедобычи нанесло тройной удар по Западу. Об этом заявила обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

"Западу нанесён тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию", — отметила публицист.

По её словам, Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Также Лоуфорд подчеркнула, что рост стоимости нефти ослабит антироссийские санкции, а доходы Москвы увеличатся. Публицист отметила, что ограничения на российскую нефть были введены слишком поздно, так как они вступили в силу только в декабре 2022 года.