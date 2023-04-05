В Британии заявили о тройном ударе по Западу от стран ОПЕК+
The Telegraph: Сокращение нефтедобычи ОПЕК+ нанесёт тройной удар по Западу
Решение ряда стран – членов ОПЕК+ сократить объёмы нефтедобычи нанесло тройной удар по Западу. Об этом заявила обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.
"Западу нанесён тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию", — отметила публицист.
По её словам, Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Также Лоуфорд подчеркнула, что рост стоимости нефти ослабит антироссийские санкции, а доходы Москвы увеличатся. Публицист отметила, что ограничения на российскую нефть были введены слишком поздно, так как они вступили в силу только в декабре 2022 года.
Ранее Лайф сообщал, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Это станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в два миллиона баррелей в сутки. Ранее об уменьшении объёмов добычи нефти сообщили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. По этой причине цена нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 марта. Увеличение стоимости составило более 6%.
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