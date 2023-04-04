В американском Минфине отреагировали на решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу
Глава Минфина США Йеллен: Решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу вызывает сожаление
Решение ряда членов ОПЕК+ о снижении нефтедобычи вызывает сожаление. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в беседе с Reuters.
"Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену", — подчеркнула она и добавила, что для того, чтобы реально оценить действия членов ОПЕК+, нужно время.
Лайф напоминает, страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Это станет дополнением к действующему с ноября прошлого года сокращению в два миллиона баррелей в сутки. Ранее о сокращении добычи нефти сообщили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. На фоне этого цена нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 марта. Рост стоимости составил более 6%.
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