В американском Минфине отреагировали на решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу

Решение ряда членов ОПЕК+ о снижении нефтедобычи вызывает сожаление. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в беседе с Reuters.

"Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену", — подчеркнула она и добавила, что для того, чтобы реально оценить действия членов ОПЕК+, нужно время.