"Впервые за десятилетие": В Индии оценили манёвр России, способный разозлить США
WION: США не понравился визит фрегата "Адмирал Горшков" в саудовский порт Джидда
Заход российского фрегата "Адмирал Горшков", оснащённого гиперзвуковым оружием, в саудовский порт не понравится властям США. Это отметили в сюжете индийского канала WION.
Заход "Адмирала Горшкова" в саудовский порт. Видео © Минобороны РФ
Там высказали мнение, что демонстрация возможностей этого корабля в ходе учений "возможно, заставляет нервничать Запад". А США наверняка насторожит его "дипломатическая миссия" – дальний поход к берегам ЮАР и далее до Саудовской Аравии. Это уже "наделало немало шума".
"Корабль российского ВМФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации Байдена — ведь её некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на её глазах постепенно отдаляется от Вашингтона", — отмечает индийский телеканал.
Также там считают, что вряд ли США рады тесному сотрудничеству Эр-Рияда с Россией и членами ОПЕК.
Ранее американские СМИ писали, что на Ближнем Востоке завершилась эпоха американской гегемонии, в пользу чего свидетельствует решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти.
Минобороны РФ