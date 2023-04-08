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8 апреля, 01:27

"Впервые за десятилетие": В Индии оценили манёвр России, способный разозлить США

WION: США не понравился визит фрегата "Адмирал Горшков" в саудовский порт Джидда

Заход российского фрегата "Адмирал Горшков", оснащённого гиперзвуковым оружием, в саудовский порт не понравится властям США. Это отметили в сюжете индийского канала WION.

Заход "Адмирала Горшкова" в саудовский порт. Видео © Минобороны РФ

Там высказали мнение, что демонстрация возможностей этого корабля в ходе учений "возможно, заставляет нервничать Запад". А США наверняка насторожит его "дипломатическая миссия" – дальний поход к берегам ЮАР и далее до Саудовской Аравии. Это уже "наделало немало шума".

"Корабль российского ВМФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации Байдена — ведь её некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на её глазах постепенно отдаляется от Вашингтона", — отмечает индийский телеканал.

Также там считают, что вряд ли США рады тесному сотрудничеству Эр-Рияда с Россией и членами ОПЕК.

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Ранее американские СМИ писали, что на Ближнем Востоке завершилась эпоха американской гегемонии, в пользу чего свидетельствует решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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