Россия сумела доказать, что непобедимость Запада — это миф. Об этом написала в своей статье для Al Mayadeen обозреватель Бусейна Шаабан. По словам журналистки, спецоперация на Украине должна определить судьбу человечества на следующие несколько десятилетий. Она отметила, что благодаря кризису между РФ и Западом Москва смогла более тесно начать сотрудничать с Индией, Китаем и Ираном. Так, страны – члены ШОС увеличивают долю национальных валют в расчётах друг с другом, что рано или поздно приведёт к гибели доллара.

Автор материала также заявила, что российская экономика сумела справиться с последствиями санкций. Политика ограничений только поспособствовала тому, чтобы другие страны внедряли схемы расчётов в национальных валютах, чтобы не дать Западу ими манипулировать. По словам журналистки, подобные глобальные изменения избавят мир от западной гегемонии и помогут построить новый порядок.

"Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния. Всем, кто ещё верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий", — заявила Шаабан.