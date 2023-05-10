Сирия и Саудовская Аравия обменялись решениями о возобновлении работы посольств

Саудовская Аравия решила возобновить работу своего посольства в Сирии на фоне нормализации отношений республики с другими арабскими странами. Об этом сообщил МИД королевства.

Решение принято с целью внести вклад в развитие общеарабской деятельности и укрепление мира и безопасности в регионе, уточнили в министерстве.