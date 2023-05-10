Сирия и Саудовская Аравия обменялись решениями о возобновлении работы посольств
Саудовская Аравия решила возобновить работу своего посольства в Сирии на фоне нормализации отношений республики с другими арабскими странами. Об этом сообщил МИД королевства.
Решение принято с целью внести вклад в развитие общеарабской деятельности и укрепление мира и безопасности в регионе, уточнили в министерстве.
В то же время Сирия возобновит работу дипмиссии в Саудовской Аравии. Об этом сообщил государственный телеканал республики Al-Ekhbariya со ссылкой на официальный источник в МИД. Там отметили важность укрепления двусторонних отношений между странами.
Ранее арабские страны восстановили членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), из которой она была исключена в ноябре 2011 года. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данное решение будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе.