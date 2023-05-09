Парад Победы прошёл на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии с торжественного мероприятия публикует Министерство обороны России.











Принимал парад командующий группировками войск ВС РФ в Сирии, генерал-полковник Андрей Сердюков. Прохождение знамённой группы в составе парадных расчётов сопровождали роты почётного караула, управления группировки войск, смешанного авиаполка, мотострелковых подразделений, морской пехоты, ВДВ, военной полиции, зенитного ракетного полка и других подразделений. В параде также принял участие сводный парадный расчёт военнослужащих ВС Сирии.

В своей приветственной речи министр обороны Сирии, корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас отметил, что в этот день все с гордостью вспоминают подвиги советских войск, одержавших победу над врагом в кровопролитных боях за Родину.