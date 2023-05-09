Парад Победы прошёл на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Т-34 на военном параде в Сирии. Обложка © t.me / Минобороны России
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии с торжественного мероприятия публикует Министерство обороны России.
Принимал парад командующий группировками войск ВС РФ в Сирии, генерал-полковник Андрей Сердюков. Прохождение знамённой группы в составе парадных расчётов сопровождали роты почётного караула, управления группировки войск, смешанного авиаполка, мотострелковых подразделений, морской пехоты, ВДВ, военной полиции, зенитного ракетного полка и других подразделений. В параде также принял участие сводный парадный расчёт военнослужащих ВС Сирии.
В своей приветственной речи министр обороны Сирии, корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас отметил, что в этот день все с гордостью вспоминают подвиги советских войск, одержавших победу над врагом в кровопролитных боях за Родину.
"Россия продолжает борьбу за мир и безопасность во всём мире, в том числе сражаясь с международным терроризмом. За это вам, дорогие друзья, моя сердечная благодарность", — добавил министр обороны арабской республики.
Торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ сегодня прошёл на Красной площади, в Северной столице и даже на Шпицбергене. На празднование в Москву прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Туркмении и премьер Армении. В ходе мероприятия Путин сделал несколько важных заявлений. Например, раскрыл планы противников России, которые заключаются в том, чтобы развалить и уничтожить нашу страну. Он объяснил причину катастрофы на Украине, а также заявил о том, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна.