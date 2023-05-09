Среди льдов и снега: Российские полярники провели самый северный в мире Парад Победы

Самый северный в мире Парад Победы прошёл на арктическом архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает Минвостокразвития РФ.

Парад Победы на острове Шпицберген. Видео © Telegram / Минвостокразвития

"На Шпицбергене прошёл самый северный в мире Парад Победы. Более полусотни машин, спецтехники, снегоходов ФГУП "Арктикуголь" в сопровождении вертолёта МИ8-МВТ прошли парадным маршем по посёлкам российского присутствия на архипелаге Шпицбергене — Баренцбург и Пирамида", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Участников парада приветствовали местные жители и иностранные гости. Также российские учёные на станции "Восток" устроили шествие с портретами героических предков и поделились историями тех, кто освобождал мир от фашизма.

А в преддверии праздника российские полярники устроили концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Тёркин". Финальную песню "День Победы" зрительный зал спел стоя, отметили в ведомстве.