Среди льдов и снега: Российские полярники провели самый северный в мире Парад Победы
Самый северный в мире Парад Победы прошёл на Шпицбергене
Самый северный в мире Парад Победы прошёл на арктическом архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает Минвостокразвития РФ.
Парад Победы на острове Шпицберген. Видео © Telegram / Минвостокразвития
"На Шпицбергене прошёл самый северный в мире Парад Победы. Более полусотни машин, спецтехники, снегоходов ФГУП "Арктикуголь" в сопровождении вертолёта МИ8-МВТ прошли парадным маршем по посёлкам российского присутствия на архипелаге Шпицбергене — Баренцбург и Пирамида", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Участников парада приветствовали местные жители и иностранные гости. Также российские учёные на станции "Восток" устроили шествие с портретами героических предков и поделились историями тех, кто освобождал мир от фашизма.
А в преддверии праздника российские полярники устроили концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Тёркин". Финальную песню "День Победы" зрительный зал спел стоя, отметили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, как эстонцы с берега Нарвы смотрели трансляцию Парада Победы в Москве на больших экранах, которые заботливо установили для них жители Ивангорода, что в Ленобласти. Там же установлена праздничная сцена, на которой пройдёт концерт. Им эстонцы тоже при желании смогут насладиться.
Telegram / Минвостокразвития