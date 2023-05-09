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9 мая, 13:27

Эстонцы с берега Нарвы смотрели трансляцию Парада Победы в Москве на больших экранах

Власти Ивангорода Ленобласти установили экран с Парадом Победы для жителей Нарвы

Жители эстонской Нарвы, несмотря на вводимые властями ограничения, смогли увидеть Парад Победы в Москве. Экраны с трансляцией были установлены властями Ивангорода Ленинградской области, находящегося на другом берегу пограничной реки.

Установленные властями Ивангорода экраны для жителей Нарвы. Видео © VK / Информационная война

Судя по опубликованным в Сети кадрам, оба экрана поставили в районе пограничного перехода между Россией и Эстонией прямо на берегу реки. Там же была установлена праздничная сцена, на которой пройдёт концерт. Им эстонцы тоже при желании смогут насладиться.

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Напомним, полиция Эстонии запретила любые общественные мероприятия по случаю Дня Победы с использованием российской и советской символики в уездах, где проживает русское меньшинство. Там считают, что вышеназванные флаги могут "спровоцировать вражду".

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VK / Информационная война

Матвей Константинов
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