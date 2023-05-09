Эстонцы с берега Нарвы смотрели трансляцию Парада Победы в Москве на больших экранах
Власти Ивангорода Ленобласти установили экран с Парадом Победы для жителей Нарвы
Жители эстонской Нарвы, несмотря на вводимые властями ограничения, смогли увидеть Парад Победы в Москве. Экраны с трансляцией были установлены властями Ивангорода Ленинградской области, находящегося на другом берегу пограничной реки.
Установленные властями Ивангорода экраны для жителей Нарвы. Видео © VK / Информационная война
Судя по опубликованным в Сети кадрам, оба экрана поставили в районе пограничного перехода между Россией и Эстонией прямо на берегу реки. Там же была установлена праздничная сцена, на которой пройдёт концерт. Им эстонцы тоже при желании смогут насладиться.
Напомним, полиция Эстонии запретила любые общественные мероприятия по случаю Дня Победы с использованием российской и советской символики в уездах, где проживает русское меньшинство. Там считают, что вышеназванные флаги могут "спровоцировать вражду".
VK / Информационная война