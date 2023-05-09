Эстонцы с берега Нарвы смотрели трансляцию Парада Победы в Москве на больших экранах

Жители эстонской Нарвы, несмотря на вводимые властями ограничения, смогли увидеть Парад Победы в Москве. Экраны с трансляцией были установлены властями Ивангорода Ленинградской области, находящегося на другом берегу пограничной реки.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, оба экрана поставили в районе пограничного перехода между Россией и Эстонией прямо на берегу реки. Там же была установлена праздничная сцена, на которой пройдёт концерт. Им эстонцы тоже при желании смогут насладиться.