В Эстонии запретили праздновать День Победы с флагами России и СССР
ERR: В ряде регионов Эстонии запретили акции с символикой России и СССР на 9 Мая
Эстонская полиция запретила любые общественные мероприятия по случаю Дня Победы с использованием российской и советской символики в уездах Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, где проживает большая часть русского населения республики. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.
Собрания запрещены с 5 по 9 мая. В полиции Эстонии назвали флаги России и СССР враждебной символикой и объяснили своё решение тем, что она "может спровоцировать вражду".
Начальник одного из отделений полиции республики Рогер Кумм уточнил, что под запрет также подпали публичные выступления в поддержку СВО, агитация и оказание помощи в проведении таких акций. Нарушителям грозят штрафы или тюрьма до года. Эстонские силовики намерены даже мониторить соцсети на предмет нарушений.
Ранее Сейм Латвии проголосовал за закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". В День Победы в этой прибалтийской стране запрещено проводить любые мероприятия, помимо торжеств по случаю Дня Европы. Этот праздник посвящён годовщине декларации главы МИД Франции Робера Шумана, считающейся отправной точкой процесса европейской интеграции. Также Лайф сообщал, что в Риге снесли памятник поэту Александру Пушкину.
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