В Эстонии запретили праздновать День Победы с флагами России и СССР

Эстонская полиция запретила любые общественные мероприятия по случаю Дня Победы с использованием российской и советской символики в уездах Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, где проживает большая часть русского населения республики. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Собрания запрещены с 5 по 9 мая. В полиции Эстонии назвали флаги России и СССР враждебной символикой и объяснили своё решение тем, что она "может спровоцировать вражду".

Начальник одного из отделений полиции республики Рогер Кумм уточнил, что под запрет также подпали публичные выступления в поддержку СВО, агитация и оказание помощи в проведении таких акций. Нарушителям грозят штрафы или тюрьма до года. Эстонские силовики намерены даже мониторить соцсети на предмет нарушений.