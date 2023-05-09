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9 мая, 14:40

Парад Победы на Красной площади объявили символом стойкости русского духа

Политолог Узунова назвала Парад Победы в Москве символом стойкости русского духа

<p>Парад Победы на Красной площади в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Парад Победы на Красной площади в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Парад Победы, который сегодня прошёл на Красной площади в Москве и во многих городах России, является настоящим символом стойкости русского духа. Об этом в беседе с Лайфом заявила руководитель регионального штаба КСВО в Республике Хакасия, участница встречи президента России с матерями участников СВО Надежда Узунова.

Она отметила, что нынешняя спецоперация идёт не против Украины, а против нацистской оккупации и идеологического превосходства Запада, который своими действиями раскалывает общество.

"Россия — снова страна-освободитель, как и 78 лет назад. И перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему безопасности России не получится ни у кого. Историю правды не переписать", — подчеркнула Узунова.

Политолог Надежда Узунова поделилась фотографией с Парада Победы на Красной площади в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу

Политолог Надежда Узунова поделилась фотографией с Парада Победы на Красной площади в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу

Руководительница КСВО напомнила, что в Москве для участия в Параде Победы и празднования 9 Мая собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Она отметила, что их предки в одних окопах вместе сражались за победу, добавив, что это и есть солидарность в общем деле.

"Наши самоотверженные военнослужащие — наследники победителей, выросшие на примере своих доблестных прадедов, сегодня защищают суверенитет России. Парад Победы — это символ стойкости русского духа, это священная память о подвигах нашего народа, которую мы не забудем и не предадим никогда", — сказала наша собеседница.

Узунова призналась, что, будучи на параде, всем сердцем была с участниками спецоперации, которые сегодня находятся на передовой. Она выразила уверенность, что уже совсем скоро маршем победителей военнослужащие пройдут по Красной площади.

Киев разозлился на лидеров стран СНГ за поездку к Путину на Парад Победы, но не на всех

Киев разозлился на лидеров стран СНГ за поездку к Путину на Парад Победы, но не на всех

Напомним, сегодня в центре Москвы прошёл торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ. На празднование прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Туркмении и премьер Армении. В ходе мероприятия Путин сделал несколько важных заявлений. Например, раскрыл планы противников России, которые заключаются в том, чтобы развалить и уничтожить нашу страну. Глава государства объяснил причину катастрофы на Украине, а также заявил о том, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна.

Ольга Годуненко
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