Парад Победы, который сегодня прошёл на Красной площади в Москве и во многих городах России, является настоящим символом стойкости русского духа. Об этом в беседе с Лайфом заявила руководитель регионального штаба КСВО в Республике Хакасия, участница встречи президента России с матерями участников СВО Надежда Узунова.

Она отметила, что нынешняя спецоперация идёт не против Украины, а против нацистской оккупации и идеологического превосходства Запада, который своими действиями раскалывает общество.

"Россия — снова страна-освободитель, как и 78 лет назад. И перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему безопасности России не получится ни у кого. Историю правды не переписать", — подчеркнула Узунова.

Политолог Надежда Узунова поделилась фотографией с Парада Победы на Красной площади в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу

Руководительница КСВО напомнила, что в Москве для участия в Параде Победы и празднования 9 Мая собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Она отметила, что их предки в одних окопах вместе сражались за победу, добавив, что это и есть солидарность в общем деле.

"Наши самоотверженные военнослужащие — наследники победителей, выросшие на примере своих доблестных прадедов, сегодня защищают суверенитет России. Парад Победы — это символ стойкости русского духа, это священная память о подвигах нашего народа, которую мы не забудем и не предадим никогда", — сказала наша собеседница.