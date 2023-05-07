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7 мая, 19:46

МИД поприветствовал решение о возвращении Сирии в "арабскую семью"

МИД России поддержал возобновление участия Сирии в работе Лиги арабских государств

Россия приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ). Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данное решение будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе.

В распространённом комментарии МИД указано, что в Москве приветствуют этот долгожданный шаг, "который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью".

"Исходим из того, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса", — сказано в сообщении.

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Напомним, сегодня официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что министры иностранных дел стран – членов Лиги арабских государств решили вернуть Сирию в организацию. Сирия была исключена из ЛАГ в ноябре 2011 года. В организации посчитали неприемлемым применение силы со стороны правительства этой страны против демонстрантов.

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МИД РФ

Оксана Попова
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