МИД поприветствовал решение о возвращении Сирии в "арабскую семью"

Россия приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ). Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данное решение будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе.

В распространённом комментарии МИД указано, что в Москве приветствуют этот долгожданный шаг, "который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью".

"Исходим из того, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса", — сказано в сообщении.