Переводил деньги для ВСУ: ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста за госизмену

Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области за перевод средств для ВСУ. Как сообщили в ЦОС ФСБ РФ, в отношении него заведено уголовное дело о госизмене.

ФСБ в Орловской области задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста за поддержку ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины, направленной против безопасности России", — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтёр правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо"* и администратор тематического антироссийского информресурса переводил на счета в украинских банках деньги для финансовой поддержки Вооружённых сил Украины. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", ему грозит пожизненное лишение свободы.

А накануне Лайф сообщал, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ раскрыли в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористов, действующих в Сирии.