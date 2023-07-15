Парни рассказали, что чувствуют, когда девушки используют их для секса, и это разобьёт вам сердце

Парни на Reddit поделились своими мыслями на этот счёт. Мы собрали семь интересных мнений и выяснили, что молодые люди чувствуют, когда девушки используют их для удовлетворения своих потребностей. Никакого намёка на романтику.

"Поначалу всё вроде бы круто, но потом — ужас. Мы были коллегами, но перешли на формат друзей с привилегиями. Я был полностью согласен с правилами игры и сексом без обязательств, но, моя вина, со временем я влюбился. И каждый раз, когда она уходила, чтобы встретиться с другим парнем, меня это убивало. В итоге пришлось убрать её из своей жизни совсем, но даже спустя годы я всё равно о ней постоянно думал", — SlavOnfredski.

Как сказать мужчине, что хочешь от него только секса? Фото © Freepik / gpointstudio

"В принципе, это нормально — встречаться только ради секса, но только когда все согласны с условиями. Если вы подозреваете, что у парня к вам какие-то чувства, то, вероятно, это очень плохая идея. <…> Просто нужно с самого начала дать понять: "Я не ищу ничего серьёзного, но как насчёт того, чтобы встретиться в постели?" Или что-то в этом роде. Если ответили, что всё окей, то нет ничего плохого во встречах ради секса", — FaithfulNihilist.

"Конечно, мы боимся, что нас будут использовать… И дело не только в сексе. Ведь, скорее всего, за интимом скрываются ещё какие-то цели, при этом нас никто не будет ценить", — observantpariah.

Что чувствуют мужчины, когда их используют ради секса. Фото © Freepik / stefamerpik

"Эх. Была пара таких случаев. Не сказал бы, что меня прям использовали, потому что это вроде как было даже взаимовыгодным. В обоих случаях девушки только что расстались со своими парнями. Одна из них просто была не удовлетворена бывшим партнёром, поэтому и начала встречаться со мной. Что сказать, мои "навыки" были не ужасными, хотя сейчас понимаю, что до идеала всё ещё далеко. Это, безусловно, прибавило мне уверенности, но сами отношения не имели для них никакого значения. И я просто начал строить жизнь, не вписывая их в свои планы. Только тогда они начинали проявлять ко мне хоть какие-то чувства", — jellyjellyfished.

"Она использовала меня, чтобы заставить своего бывшего ревновать, хотя он сам ходил налево". Проблема решилась просто: её лучшая подруга записала на видео, как та признаётся во всём, и показала мне. Мы расстались, но под конец я отдал флешку с записью её отцу, у которого девушка тогда жила", — пользователь Reddit.

Как не разбить сердце мужчине в отношениях без обязательств? Фото © Freepik

"Мы немного выпили, она отвела меня к себе, как я думал, на перекур, но мы переспали. И только потом мадам призналась, что через месяц выходит замуж и хотела переспать с кем-то в последний раз. Секс был великолепен, она была просто дикой в постели. Просто фантастика! В общем-то, я был бы не против, воспользуйся кто мной так ещё раз. Спасибо тебе... как там её звали?" — AslanF***s.

"Я до сих пор не могу забыть девушку, с которой потерял девственность. Тогда я думал, что у меня наконец появилась девушка. А по факту она хотела меня видеть только в моменты, когда ей нужен был секс", — Cogwork.