"Хоть что-нибудь из еды": Спевший гимн Украины тиктокер Бабич вернулся в РФ и поумерил аппетиты

Украинский тиктокер Артур Бабич, восемь месяцев назад уехавший в США, не добился там успеха и вернулся в Россию. Как пишет Mash, блогер, певший со своим коллегой Даней Милохиным гимн Украины, сильно урезал райдер и теперь готов выступать за расценки, больше подходящие для начинающих рэперов.

По данным телеграм-канала, если раньше Бабич просил два миллиона рублей, полноценное питание и тому подобное, то сейчас — 250 тысяч, небольшую гримёрку, чай, фрукты и хоть что-нибудь из еды. Более того, тиктокер готов самостоятельно доехать до площадки, хотя и не откажется от такси. При всём этом петь он будет только под фонограмму.