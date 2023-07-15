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15 июля, 08:28

"Хоть что-нибудь из еды": Спевший гимн Украины тиктокер Бабич вернулся в РФ и поумерил аппетиты

Mash: Блогер Бабич вернулся в Россию из США и снизил гонорар за выступление

<p>Артур Бабич. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artur_Babich,_May_2021.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Страна FM</a></p>

Артур Бабич. Обложка © Wikipedia / Страна FM

Украинский тиктокер Артур Бабич, восемь месяцев назад уехавший в США, не добился там успеха и вернулся в Россию. Как пишет Mash, блогер, певший со своим коллегой Даней Милохиным гимн Украины, сильно урезал райдер и теперь готов выступать за расценки, больше подходящие для начинающих рэперов.

По данным телеграм-канала, если раньше Бабич просил два миллиона рублей, полноценное питание и тому подобное, то сейчас — 250 тысяч, небольшую гримёрку, чай, фрукты и хоть что-нибудь из еды. Более того, тиктокер готов самостоятельно доехать до площадки, хотя и не откажется от такси. При всём этом петь он будет только под фонограмму.

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Напомним, в ноябре 2022 года Даня Милохин и Артур Бабич на одном из стримов учили украинский язык и пели гимн Незалежной. За такое поведение они подверглись критике. Как отмечала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, "гадёныш" (Милохин), ранее ставившийся "в пример детям", заговорил на мове сразу после отъезда в Штаты.

Матвей Константинов
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