"Хоть что-нибудь из еды": Спевший гимн Украины тиктокер Бабич вернулся в РФ и поумерил аппетиты
Mash: Блогер Бабич вернулся в Россию из США и снизил гонорар за выступление
Артур Бабич. Обложка © Wikipedia / Страна FM
Украинский тиктокер Артур Бабич, восемь месяцев назад уехавший в США, не добился там успеха и вернулся в Россию. Как пишет Mash, блогер, певший со своим коллегой Даней Милохиным гимн Украины, сильно урезал райдер и теперь готов выступать за расценки, больше подходящие для начинающих рэперов.
По данным телеграм-канала, если раньше Бабич просил два миллиона рублей, полноценное питание и тому подобное, то сейчас — 250 тысяч, небольшую гримёрку, чай, фрукты и хоть что-нибудь из еды. Более того, тиктокер готов самостоятельно доехать до площадки, хотя и не откажется от такси. При всём этом петь он будет только под фонограмму.
Напомним, в ноябре 2022 года Даня Милохин и Артур Бабич на одном из стримов учили украинский язык и пели гимн Незалежной. За такое поведение они подверглись критике. Как отмечала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, "гадёныш" (Милохин), ранее ставившийся "в пример детям", заговорил на мове сразу после отъезда в Штаты.