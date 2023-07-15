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15 июля, 08:52

Звёзды шоу-бизнеса проведут для россиян экскурсию по своим гардеробам

Super покажет гардеробы Рудковской, Жидковского и Нигай на VK Fest

<p>Карина Нигай, Яна Рудковская, Алексей Жидковский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Сергей Фадеичев, Сергей Савостьянов</p>

Карина Нигай, Яна Рудковская, Алексей Жидковский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Сергей Фадеичев, Сергей Савостьянов

Звёзды российского шоу-бизнеса приоткроют завесу тайны и проведут экскурсию по своим гардеробам. Увидеть модные наряды знаменитостей можно будет на площадке Super в рамках VK Fest, который 15 и 16 июля пройдёт в московском парке Горького.

Тизер экскурсии по гардеробам Яны Рудковской, Алексея Жидковского и Карины Нигай. Видео © Super.ru

Команда Super представит площадку с яркими активностями, посетители которой с помощью VR-очков смогут погрузиться в мир роскоши и отправиться в виртуальный тур по гардеробам трёх звёзд шоу-бизнеса. Свой люкс россиянам покажут музыкальный продюсер Яна Рудковская, бьюти-блогер Алексей Жидковский и стилист Карина Нигай. Знаменитости расскажут об уникальных и дизайнерских вещах, коллекциях сумок, парфюма, любимых пальто. Кадры сняты в формате 360 градусов.

Так, Рудковская, в частности, показала знаковое платье от Zuhair Murad, в котором она выходила замуж за Евгения Плющенко. Нигай провела экскурсию по гардеробной с видом на небоскрёбы "Москва-Сити", а Жидковский рассказал про любимые "шанели" и "графское" пальто Balenciaga.

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В этом году VK Fest проходит в пяти городах России. Во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи фестиваль уже состоялся. Теперь очередь за Москвой. На мероприятии в парке Горького выступят более 60 музыкантов и коллективов.

Николь Вербер
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