VK Fest анонсировал финальный лайнап в пяти городах России
VK Fest анонсировал финальный лайнап пяти городов и зоны фестиваля — в составе более 100 исполнителей и сотни активностей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
VK Fest стартует уже через месяц и начнётся с Владивостока, после которого эстафету подхватят Новосибирск, Петербург, Сириус (Сочи) и Москва, где 16 июля состоится финальное шоу. В каждом городе гостей будут ждать выступления самых популярных артистов, множество тематических зон, более двухсот активностей, а также встречи со звёздами, автограф-сессии, конкурсы и памятные подарки.
Так, например, 17 июня на набережной Цесаревича во Владивостоке споют Баста, Mary Gu, Dead Blonde + GSPD, Джарахов, Vavan, Mia Boyka, Kara Kross и Ольга Бузова. 24 июня в новосибирском парке "Арена" своими голосами порадуют Seville (Artik & Asti), Feduk, OG Buda, Filatov & Karas, а 8 июля на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступят DJ Smash, Леонид Агутин, Клава Кока, Коста Лакоста, Звонкий, Султан Лагучев и Мари Краймбрери.
"Мы готовимся запустить самый масштабный фестиваль в истории VK Fest, который стартует уже через месяц. В этом году мы не только расширили географию фестиваля, но и разнообразили лайнап, пригласив музыкантов самых разнообразных жанров. Впервые более 100 артистов выступят в пяти городах и порадуют фанатов разных возрастов и музыкальных предпочтений", — заявил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.
Самый большой лайнап VK Fest представлен в обеих столицах. Так, 1 и 2 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга на тематические сцены выйдут свыше 70 артистов и коллективов, например Anna Asti, Мot, Dabro, Ramil', Лолита, Elman, Andro, Gafur, HammAli & Navai, Big Baby Tape, Boulevard Depo, Kamazz и многие другие. В московском парке Горького 15 и 16 июля выступят более 60 музыкантов и коллективов, в том числе Люся Чеботина, L'One, Jony, "Иванушки International", Zivert, Ёлка, Ольга Серябкина, Markul, 10AGE, Асия, Хаски, "Три дня дождя", и т.д.
В прошлом году популярный фестиваль VK Fest, претендующий на звание самого масштабного мероприятия под открытым небом в нашей стране, прошёл в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Тогда наши корреспонденты успели пообщаться со многими исполнителями и известными певцами. Например, впечатлениями от феста поделилась Наташа Королёва, Сергей Безруков раскрыл, почему "Бригада" стала культовым сериалом, а Николай Басков рассказал, как продвигаться российскому музыканту в новых реалиях.
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