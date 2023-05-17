VK Fest анонсировал финальный лайнап в пяти городах России

VK Fest анонсировал финальный лайнап пяти городов и зоны фестиваля — в составе более 100 исполнителей и сотни активностей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

VK Fest стартует уже через месяц и начнётся с Владивостока, после которого эстафету подхватят Новосибирск, Петербург, Сириус (Сочи) и Москва, где 16 июля состоится финальное шоу. В каждом городе гостей будут ждать выступления самых популярных артистов, множество тематических зон, более двухсот активностей, а также встречи со звёздами, автограф-сессии, конкурсы и памятные подарки.

Так, например, 17 июня на набережной Цесаревича во Владивостоке споют Баста, Mary Gu, Dead Blonde + GSPD, Джарахов, Vavan, Mia Boyka, Kara Kross и Ольга Бузова. 24 июня в новосибирском парке "Арена" своими голосами порадуют Seville (Artik & Asti), Feduk, OG Buda, Filatov & Karas, а 8 июля на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступят DJ Smash, Леонид Агутин, Клава Кока, Коста Лакоста, Звонкий, Султан Лагучев и Мари Краймбрери.

"Мы готовимся запустить самый масштабный фестиваль в истории VK Fest, который стартует уже через месяц. В этом году мы не только расширили географию фестиваля, но и разнообразили лайнап, пригласив музыкантов самых разнообразных жанров. Впервые более 100 артистов выступят в пяти городах и порадуют фанатов разных возрастов и музыкальных предпочтений", — заявил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.