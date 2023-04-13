Опубликован список исполнителей, которые выступят на VK Fest в этом году

Этим летом на музыкальном фестивале VK Fest выступят почти 100 артистов. Это музыканты, песни которых популярны среди пользователей соцсети "ВКонтакте". В разное время и с разным составом исполнителей мероприятие пройдёт в пяти городах РФ.

В Москве фестиваль пройдёт в парке Горького, а в Санкт-Петербурге — в парке 300-летия Петербурга, в течение двух дней. В этих городах на сцену выйдут более 80 популярных артистов.

"Перед ними выступят ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Элджей, Big Baby Tape, Хаски, HammAli & Navai, Zivert, Jah Khalib, Seville из Artik & Asti, FEDUK, Dabro, Лолита, L’One, Boulevard Depo, MOT, OG Buda, Ёлка, ИВАНУШКИ International, MIA BOYKA, Ramil’, Mary Gu, LOVV66, GAYAZOV$ BROTHER$, CHEBANOV, Aarne, DAASHA, Zventa Sventana, Платина, Filatov & Karas, IOWA, Biicla, ANIKV, Ваня Дмитриенко, КУОК, Markul, а также ELMAN, Andro, Gafur", — перечислили организаторы.

И это не все артисты. Кроме упомянутых, на фестивале появятся Wildways, "Три дня дождя", Люся Чеботина, Ольга Серябкина и многие другие исполнители. Фестиваль запланирован также в Сочи, Владивостоке и Новосибирске, но состав артистов там будет меньше.

"VK Fest — один из самых громких наших проектов. Каждый год мы создаём его вместе со слушателями. С помощью собственных технологий и рекомендательных систем мы формируем лайнап, который основан на предпочтениях всех пользователей "VK Музыки", — отметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.