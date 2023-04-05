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5 апреля, 17:09

VK создал локальные подборки музыки для пяти стран СНГ

<p>Новые разделы "VK Музыки". Обложка © Пресс-служба "ВКонтакте"</p>

Новые разделы "VK Музыки". Обложка © Пресс-служба "ВКонтакте"

Пользователям из Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси стали доступны локальные музыкальные разделы в "VK Музыке". Новым пользователям сервис дарит бесплатную подписку на три месяца.

В разделах будут отображаться новинки, собранные редакцией с учётом местного рынка, рассказали в пресс-службе "ВКонтакте". Локальные витрины отмечены символикой стран СНГ и подстраиваются под пользователей с учётом их геолокации.

"Слушателям из Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси доступно 30 плейлистов, которые постоянно пополняются местными музыкальными новинками, а также блок "Выбор редакции". Помимо того, на витрине появились топ-чарты Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Узбекистана и чарт "Топ-100 СНГ", рассказали разработчики.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK, назвал локальные витрины шагом навстречу молодым и перспективным музыкантам из разных стран. Теперь им намного проще заявить о себе и донести свою музыку до миллионов слушателей, отметил он.

Чтобы в полной мере оценить нововведения, слушатели в пяти странах СНГ могут оформить трёхмесячную подписку на "VK Музыку" бесплатно. С её помощью каждый пользователь получает максимальные условия для комфортного прослушивания любимых треков без интернета, с выключенным экраном телефона, отсутствием рекламы и других ограничений. Акция доступна для всех новых пользователей и действует до 7 мая 2023 года.

В поддержку обновлённой витрины "VK Музыки" в пяти странах стартовала масштабная рекламная кампания с топовыми артистами — Anna Asti, The Limba, Xcho, Jony и Тимати.

Раздел "Подкасты" появился в сервисе "VK Музыка"

Раздел "Подкасты" появился в сервисе "VK Музыка"

Ранее Лайф сообщал, что VK запускает проект "Места", в котором расскажут о 70 регионах России. Медийными амбассадорами проекта станут артистка Миа Бойка, телеведущая Лена Летучая и блогер Юля Коваль, а его участниками будут более 50 инфлюенсеров.

Ирина Фальке
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