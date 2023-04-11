VK запустила программу поддержки школьных театров

Соцсеть VK представила новую программу поддержки и развития сообществ школьных театров, которая поможет актёрским студиям в школах и вузах заявить о себе. Проект реализуется при поддержке "Движения Первых", ФГАУ "Российский детско-юношеский центр", Щукинского училища и арт-кластера "Таврида".

"Цель программы — сделать театральное искусство доступнее для молодёжи. Также VK организует серию образовательных мероприятий, на которых эксперты компании и индустрии поделятся опытом развития, ведения и продвижения страниц и театрального контента в соцсетях", — уточнили в пресс-службе соцсети.

Старт программе VK дал запуск тематического направления на базе сообщества "В школьном репертуаре" для кураторов школьных театров. Там будут проводиться образовательные марафоны и другие активности, которые помогут школьным театрам развиваться в соцсетях. Трансляция запуска программы состоится 11 апреля в 15:00.

"Это поможет заинтересовать ребят, расширить аудиторию школьных спектаклей, а также даст возможность заявить о себе талантливым актёрам и постановщикам", — отметил директор по развитию школьных и молодёжных проектов VK Сергей Марданов.