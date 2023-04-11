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11 апреля, 10:15

VK запустила программу поддержки школьных театров

Соцсеть VK представила новую программу поддержки и развития сообществ школьных театров, которая поможет актёрским студиям в школах и вузах заявить о себе. Проект реализуется при поддержке "Движения Первых", ФГАУ "Российский детско-юношеский центр", Щукинского училища и арт-кластера "Таврида".

"Цель программы — сделать театральное искусство доступнее для молодёжи. Также VK организует серию образовательных мероприятий, на которых эксперты компании и индустрии поделятся опытом развития, ведения и продвижения страниц и театрального контента в соцсетях", — уточнили в пресс-службе соцсети.

Старт программе VK дал запуск тематического направления на базе сообщества "В школьном репертуаре" для кураторов школьных театров. Там будут проводиться образовательные марафоны и другие активности, которые помогут школьным театрам развиваться в соцсетях. Трансляция запуска программы состоится 11 апреля в 15:00.

"Это поможет заинтересовать ребят, расширить аудиторию школьных спектаклей, а также даст возможность заявить о себе талантливым актёрам и постановщикам", — отметил директор по развитию школьных и молодёжных проектов VK Сергей Марданов.

Стартует Международный театральный фестиваль ТЮЗа

Стартует Международный театральный фестиваль ТЮЗа

Ранее VK создала карту цифровых учителей, которая объединит педагогов со всей России. Теперь российские педагоги могут знакомиться с профессионалами из любого уголка страны и обсуждать с ними актуальные вопросы обучения школьников.

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VK / "В школьном репертуаре"

Ирина Фальке
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