Стартует Международный театральный фестиваль ТЮЗа

Сегодня, 4 апреля, стартует Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева в странах СНГ. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по культуре Санкт‑Петербурга.

Торжественное открытие состоится в Караганде. Там представят спектакль Уланбека Баялиева "Зимняя сказка", вошедший в лонг-лист "Золотой маски".

Фестиваль продлится до 11 мая. Лучшие постановки разных лет покажут в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Армении. Всего в программу вошло девять показов. Это постановки по произведениям Шекспира, Чехова, Горького, Зеллера, которые представят театральные коллективы из Москвы, Петрозаводска, Екатеринбурга и Буинска.