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4 апреля, 13:37

Стартует Международный театральный фестиваль ТЮЗа

Сегодня, 4 апреля, стартует Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева в странах СНГ. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по культуре Санкт‑Петербурга.

Торжественное открытие состоится в Караганде. Там представят спектакль Уланбека Баялиева "Зимняя сказка", вошедший в лонг-лист "Золотой маски".

Фестиваль продлится до 11 мая. Лучшие постановки разных лет покажут в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Армении. Всего в программу вошло девять показов. Это постановки по произведениям Шекспира, Чехова, Горького, Зеллера, которые представят театральные коллективы из Москвы, Петрозаводска, Екатеринбурга и Буинска.

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А ранее в Санкт-Петербурге объявили даты Фестиваля единоборств – Турнира имени Владимира Соловьёва. Он состоится с 15 по 17 сентября. В первый день состязаний традиционно пройдут мастер-классы для участников и всех присутствующих от титулованных чемпионов, а во второй день спортсмены поборются за награды. Организаторы не стали разглашать список тех, кто будет участвовать в фестивале, пообещав удивить зрителей.

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Комитет по культуре Санкт‑Петербурга

Александра Вишнякова
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