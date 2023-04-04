Стартует Международный театральный фестиваль ТЮЗа
Сегодня, 4 апреля, стартует Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева в странах СНГ. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по культуре Санкт‑Петербурга.
Торжественное открытие состоится в Караганде. Там представят спектакль Уланбека Баялиева "Зимняя сказка", вошедший в лонг-лист "Золотой маски".
Фестиваль продлится до 11 мая. Лучшие постановки разных лет покажут в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Армении. Всего в программу вошло девять показов. Это постановки по произведениям Шекспира, Чехова, Горького, Зеллера, которые представят театральные коллективы из Москвы, Петрозаводска, Екатеринбурга и Буинска.
А ранее в Санкт-Петербурге объявили даты Фестиваля единоборств – Турнира имени Владимира Соловьёва. Он состоится с 15 по 17 сентября. В первый день состязаний традиционно пройдут мастер-классы для участников и всех присутствующих от титулованных чемпионов, а во второй день спортсмены поборются за награды. Организаторы не стали разглашать список тех, кто будет участвовать в фестивале, пообещав удивить зрителей.
Комитет по культуре Санкт‑Петербурга