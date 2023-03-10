Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 11:36

Объявлены даты проведения фестиваля единоборств имени Владимира Соловьёва

Фестиваль единоборств имени Владимира Соловьёва пройдёт с 15 по 17 сентября в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 15 по 17 сентября состоится Фестиваль единоборств – Турнир имени Владимира Соловьёва. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Фонд развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия им. В.А. Соловьёва.

"Этот турнир давно перерос статус соревнований. Мы вкладываем в него не только спортивную, но и образовательную, воспитательную составляющие, наша цель — помогать детям становиться чемпионами", — поделился основатель организации Антон Соловьёв.

В первый день состязаний традиционно пройдут мастер-классы для участников и всех присутствующих от титулованных чемпионов, а во второй день спортсмены поборются за награды. Организаторы не стали разглашать список тех, кто будет участвовать в фестивале, пообещав удивить зрителей.

Турнир проводится в Петербурге с 2011 года. В его программу включено семь видов спорта: самбо, бокс, дзюдо, джиу-джитсу, киокушин (стиль контактного карате), ката и всестилевое карате.

Исмаилов победил Штыркова в бою по правилам бокса

Исмаилов победил Штыркова в бою по правилам бокса

Ранее сообщалось, что чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл россиянину Александру Шиманову. Последний занимает 336-ю строчку в рейтинге FIDE. Турнир Pro Chess League был командный и проходил в онлайн-формате. Призовой фонд состязания составил $150 тысяч.

Обложка ©

Vk / Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьёва

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров