Объявлены даты проведения фестиваля единоборств имени Владимира Соловьёва

В Санкт-Петербурге с 15 по 17 сентября состоится Фестиваль единоборств – Турнир имени Владимира Соловьёва. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Фонд развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия им. В.А. Соловьёва.

"Этот турнир давно перерос статус соревнований. Мы вкладываем в него не только спортивную, но и образовательную, воспитательную составляющие, наша цель — помогать детям становиться чемпионами", — поделился основатель организации Антон Соловьёв.

В первый день состязаний традиционно пройдут мастер-классы для участников и всех присутствующих от титулованных чемпионов, а во второй день спортсмены поборются за награды. Организаторы не стали разглашать список тех, кто будет участвовать в фестивале, пообещав удивить зрителей.

Турнир проводится в Петербурге с 2011 года. В его программу включено семь видов спорта: самбо, бокс, дзюдо, джиу-джитсу, киокушин (стиль контактного карате), ката и всестилевое карате.