Россиянин из четвёртой сотни рейтинга вдруг обыграл чемпиона мира по шахматам
Чемпион мира Магнус Карлсен проиграл россиянину из четвёртой сотни рейтинга FIDE
Норвежец, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл россиянину Александру Шиманову. Последний занимает 336-ю строчку в рейтинге FIDE. Турнир Pro Chess League был командный и проходил в онлайн-формате. Призовой фонд состязания составил $150 тысяч.
"Я так никогда в жизни не нервничал, когда первую партию играл. <...> А перед партией с Магнусом я вообще не нервничал, свои два очка уже набрал, достойно выступил", — рассказал Шиманов на YouTube-канале Levitov Chess.
Как поясняет РБК, в начале турнира 16 команд играют в быстрые шахматы. В течение первых пяти недель это швейцарский турнир, когда после трёх побед участники идут в плей-офф, а проигравшие — выбывают. Таким образом, на четвёртой неделе Canada Chessbrahs, которую представляет Карлсен вышел против Levitov Chess Wizards с Шимановым, перешедшей в сборную Швейцарии Александрой Костенюк, белорусом Денисом Лазавиком и азербайджанцем Рауфом Мамедовым в составе. Карлсен и Шиманов набрали за раунд по три очка. Команда последнего одержала победу со счётом 9,5:6,5 и вышла в четвертьфинал. Турнир завершится 14 мая.
Ранее Лайф писал, что 28 февраля состоялся официальный переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию: решение поддержало 29 делегатов, против высказался один, а воздержалось шесть. Таким образом российская организация стала первой, кто перешёл в Азию.
Wikipedia / Andreas Kontokanis