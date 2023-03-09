Россиянин из четвёртой сотни рейтинга вдруг обыграл чемпиона мира по шахматам

Норвежец, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл россиянину Александру Шиманову. Последний занимает 336-ю строчку в рейтинге FIDE. Турнир Pro Chess League был командный и проходил в онлайн-формате. Призовой фонд состязания составил $150 тысяч.

"Я так никогда в жизни не нервничал, когда первую партию играл. <...> А перед партией с Магнусом я вообще не нервничал, свои два очка уже набрал, достойно выступил", — рассказал Шиманов на YouTube-канале Levitov Chess.

Как поясняет РБК, в начале турнира 16 команд играют в быстрые шахматы. В течение первых пяти недель это швейцарский турнир, когда после трёх побед участники идут в плей-офф, а проигравшие — выбывают. Таким образом, на четвёртой неделе Canada Chessbrahs, которую представляет Карлсен вышел против Levitov Chess Wizards с Шимановым, перешедшей в сборную Швейцарии Александрой Костенюк, белорусом Денисом Лазавиком и азербайджанцем Рауфом Мамедовым в составе. Карлсен и Шиманов набрали за раунд по три очка. Команда последнего одержала победу со счётом 9,5:6,5 и вышла в четвертьфинал. Турнир завершится 14 мая.