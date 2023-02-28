Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию

Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), за это в Абу-Даби проголосовали делегаты генеральной ассамблеи ACF.

Решение поддержали 29 делегатов, против высказался один, а воздержались шесть.

Напомним, в начале февраля сообщалось о скором переходе Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Весь необходимый пакет документов был отправлен как в ACF, так и в FIDE. Таким образом, ФШР станет первой российской спортивной организацией, которая сделает переход в Азию.