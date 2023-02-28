"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 12:26

Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию

Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), за это в Абу-Даби проголосовали делегаты генеральной ассамблеи ACF.

Решение поддержали 29 делегатов, против высказался один, а воздержались шесть.

Российская чемпионка мира по шахматам решила представлять другую страну

Российская чемпионка мира по шахматам решила представлять другую страну

Напомним, в начале февраля сообщалось о скором переходе Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Весь необходимый пакет документов был отправлен как в ACF, так и в FIDE. Таким образом, ФШР станет первой российской спортивной организацией, которая сделает переход в Азию.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Sven Simon

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров