Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 20:39

Исмаилов победил Штыркова в бою по правилам бокса

В Екатеринбурге Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в главном поединке турнира промоушена RCC Boxing Promotions. Поединок прошёл по правилам бокса в Екатеринбурге.

Шестираундовый поединок завершился победой Исмаилова. Она досталась ему раздельным решением судей. Исмаилов бросил Штыркову вызов в декабре прошлого года. Тогда бойцы ММА встречались в рамках турнира АСА — и победу единогласным решением судей одержал тоже Исмаилов.

"В этом бою нет проигравших. Здесь два победителя: Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Весь зал кричал "Иван", я тоже в душе кричал "Иван" и дрался до талого", — заявил Исмаилов после сегодняшнего боя.

Российский боец ММА проклял сжёгшего Коран шведского политика-"шайтана"

Российский боец ММА проклял сжёгшего Коран шведского политика-"шайтана"

Ранее британец Томми Фьюри победил блогера Джейка Пола в главном бою боксёрского турнира, прошедшего в саудовском городе Эр-Рияде. Поединок продлился все восемь раундов и завершился раздельным решением судей.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Магомед Исмаилов
  • иванштырков
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров