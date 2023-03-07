Исмаилов победил Штыркова в бою по правилам бокса

В Екатеринбурге Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в главном поединке турнира промоушена RCC Boxing Promotions. Поединок прошёл по правилам бокса в Екатеринбурге.

Шестираундовый поединок завершился победой Исмаилова. Она досталась ему раздельным решением судей. Исмаилов бросил Штыркову вызов в декабре прошлого года. Тогда бойцы ММА встречались в рамках турнира АСА — и победу единогласным решением судей одержал тоже Исмаилов.

"В этом бою нет проигравших. Здесь два победителя: Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Весь зал кричал "Иван", я тоже в душе кричал "Иван" и дрался до талого", — заявил Исмаилов после сегодняшнего боя.