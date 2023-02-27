Боксёр Томми Фьюри победил блогера Джейка Пола на глазах у Роналду в Саудовской Аравии
Британец Томми Фьюри победил блогера Джейка Пола в главном бою боксёрского турнира, прошедшего в саудовском городе Эр-Рияде. Поединок продлился все восемь раундов и завершился раздельным решением судей.
Для Пола это поражение стало первым в карьере. Ранее он провёл шесть поединков с бывшими бойцами UFC Беном Аскреном, Тайроном Вудли (дважды) и Андерсоном Силвой и во всех выиграл. Фьюри одержал девять побед в девяти боях.
Мероприятие посетил нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Он приехал вместе с сыном.
Ранее Лайф писал, что серебряный призёр Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов победил соотечественника Дениса Савицкого на турнире в Москве. Этот поединок стал вторым для Гаджимагомедова на профессиональном ринге, однако не будет засчитан в статистику.
Twitter / Jason Gay