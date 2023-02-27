Боксёр Томми Фьюри победил блогера Джейка Пола на глазах у Роналду в Саудовской Аравии

Британец Томми Фьюри победил блогера Джейка Пола в главном бою боксёрского турнира, прошедшего в саудовском городе Эр-Рияде. Поединок продлился все восемь раундов и завершился раздельным решением судей.

Для Пола это поражение стало первым в карьере. Ранее он провёл шесть поединков с бывшими бойцами UFC Беном Аскреном, Тайроном Вудли (дважды) и Андерсоном Силвой и во всех выиграл. Фьюри одержал девять побед в девяти боях.

Мероприятие посетил нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Он приехал вместе с сыном.