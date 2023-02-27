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27 февраля, 00:36

Боксёр Томми Фьюри победил блогера Джейка Пола на глазах у Роналду в Саудовской Аравии

Британец Томми Фьюри победил блогера Джейка Пола в главном бою боксёрского турнира, прошедшего в саудовском городе Эр-Рияде. Поединок продлился все восемь раундов и завершился раздельным решением судей.

Для Пола это поражение стало первым в карьере. Ранее он провёл шесть поединков с бывшими бойцами UFC Беном Аскреном, Тайроном Вудли (дважды) и Андерсоном Силвой и во всех выиграл. Фьюри одержал девять побед в девяти боях.

Мероприятие посетил нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Он приехал вместе с сыном.

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Ранее Лайф писал, что серебряный призёр Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов победил соотечественника Дениса Савицкого на турнире в Москве. Этот поединок стал вторым для Гаджимагомедова на профессиональном ринге, однако не будет засчитан в статистику.

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Twitter / Jason Gay

Артур Лапсаков
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