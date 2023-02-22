Призёр ОИ Гаджимагомедов победил Савицкого, выиграв второй профессиональный бой

Серебряный призёр Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов победил соотечественника Дениса Савицкого на турнире в Москве. Судьи единогласно присудили победу Гаджимагомедову по итогам шестираундового поединка.

Соперники представляют первый тяжёлый вес. Бой возглавил вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

"Получился очень хороший и конкурентный поединок. Соперник оказался подготовлен намного лучше, чем я думал. После олимпийского турнира в Марокко я неполноценно перестроился на профессиональный ринг", — сказал Гаджимагомедов по окончании поединка, посетовав, что бой не пойдёт в статистику, так как носил выставочный характер.